Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmalar: 11 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Taraba eyaletine bağlı Murbai ve Sembe köylerinde çobanlar ve çiftçiler arasında çıkan iki ayrı çatışmada 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Murbai köyünde iki grubun arasında çıkan çatışmada yaralıların yanı sıra 5 kişi yaşamını yitirdi.

Sembe köyündeki çatışmada ise 6 kişi hayatını kaybetti, pek çok ev kundaklandı ve yerel halk, bölgede yerinden edilenlerin bulunduğu kamplara sığındı.

Taraba Eyalet Polis Sözcüsü David Misal, olayları doğruladı ancak ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.

Bölge, zaman zaman çoban ve çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığı ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde, 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

