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Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 20:19 | Son Güncelleme

Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma: 5 ölü

Nijerya'nın Benue eyaletine bağlı Logo bölgesinde, çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, bölge yetkililerinden Joseph Anawa, yaptığı açıklamada, Benue eyaletine bağlı Logo bölgesinde çobanlar ve çiftçiler arasında çatışma çıktığını belirtti.

Anawa, çatışmada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade ederek, 300'den fazla evin yandığını aktardı.

Söz konusu bölge, zaman zaman çoban ve çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığı ve kendilerine saldırdığı iddiasında bulunuyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde, 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çatışma çoban ve çiftçi nijerya

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