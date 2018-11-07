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Nijerya'da çocuk felciyle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 19:07 | Son Güncelleme

DSÖ Abuja'da 79 bin çocuğu aşıladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı Afrika ülkesi Nijerya'da çocuk felciyle mücadele kapsamında 79 bin çocuğu aşıladı.

DSÖ Nijerya Çocuk Felci Operasyonları Koordinatörü Dr. Shola Ayeniyi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede "Şimdi Çocuk Felcini Sonlandır" kampanyası kapsamında 79 bin çocuğun aşılandığını belirtti.

Bölgede üç gündür süren aşı programının ücretsiz olduğunu ifade eden Ayeniyi, aşılanan çocukların 5 yaş altı olduğunu kaydetti.

Ayeniyi, ülkede vakaların önüne geçmek ve virüsü yok etmek için çok çaba harcadıklarını belirtti.

Çocuk felci vakalarına dünyada sadece Nijerya, Pakistan ve Afganistan'da rastlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk felci nijerya

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