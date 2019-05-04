HABER

Nijerya'da çocuk nüfusunun yüzde 43'ü işci

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 03:44 | Son Güncelleme

Nijerya'da çocuk nüfusunun yüzde 43'ü işci

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da çocuk nüfusunun yüzde 43'ünün maden, tarım ve balıkçılık gibi alanlarda çalıştığı bildirildi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Nijerya Temsilcisi Dennis Zulu, yaptığı açıklamada, uluslararası kuruluşların çocuk işçiye yönelik yaptığı uyarılara rağmen, Nijerya'da toplam nüfusun yüzde 43'ünü oluşturan çocukların zor şartlar altında çalıştığını belirtti.

Ülkede 5-10 yaş arasındaki çocukların özel kurum ve evlerde çalıştırıldığını ifade eden Zulu, hükümetin çocuk işçiler ve çocuk kaçakçılığı ile mücadele konusunda yeni adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Zulu, ILO'nun yaptığı çeşitli projelerle çocuk işçilerle mücadele konusuna büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Milyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyorMilyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyor
Tuğçe Kandemir hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattıTuğçe Kandemir hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı
Cinayet zanlısı, arama çalışmalarına yardım istemişCinayet zanlısı, arama çalışmalarına yardım istemiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuk işçisi nijerya Uluslararası Çalışma Örgütü

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

Nesrin Cavadzade sevilen diziye transfer oldu! Dengeleri değiştirecek

Nesrin Cavadzade sevilen diziye transfer oldu! Dengeleri değiştirecek

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Ekrem İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Ulaşım ve su indirimi talimatı

Ekrem İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Ulaşım ve su indirimi talimatı

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borç-alacak meselesi kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Borç-alacak meselesi kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Cinayet zanlısı, kuzenini arama çalışmaları için yardım istemiş

Cinayet zanlısı, arama çalışmalarına yardım istemiş

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.