Nijerya'da çocuk nüfusunun yüzde 43'ü işci

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da çocuk nüfusunun yüzde 43'ünün maden, tarım ve balıkçılık gibi alanlarda çalıştığı bildirildi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Nijerya Temsilcisi Dennis Zulu, yaptığı açıklamada, uluslararası kuruluşların çocuk işçiye yönelik yaptığı uyarılara rağmen, Nijerya'da toplam nüfusun yüzde 43'ünü oluşturan çocukların zor şartlar altında çalıştığını belirtti.

Ülkede 5-10 yaş arasındaki çocukların özel kurum ve evlerde çalıştırıldığını ifade eden Zulu, hükümetin çocuk işçiler ve çocuk kaçakçılığı ile mücadele konusunda yeni adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Zulu, ILO'nun yaptığı çeşitli projelerle çocuk işçilerle mücadele konusuna büyük katkı sağlayacağını söyledi.

