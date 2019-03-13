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Nijerya'da çöken okulda 100'den fazla çocuk mahsur

13.03.2019 17:04 | Son Güncelleme

Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta içinde ilkokul bulunan bir binanın çökmesi sonrası en az 100 çocuk mahsur kaldı.

Nijerya'da çöken okulda 100'den fazla çocuk mahsur

Kurtarma çalışmalarında göçük altından şu ana kadar 10 çocuk çıkarıldı.Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta içinde ilkokul bulunan bir bina çöktü. Üç katlı binanın en üst katında bulunan ilkokuldaki 100 kadar öğrenci çökme sonrası mahsur kaldı.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre şu ana kadar en az 10 çocuk göçükten canlı olarak çıkarıldı. Tanıkların ifadelerine göre kurtarılan çocuklarda herhangi bir yaraya rastlanmadı.

Binanın çökmesiyle birlikte enkazdaki çalışmalara katılan birçok kişi mahsur kalan çocukların çıkarılması için çaba gösteriyor. Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü İbrahim Farinyole halen birçok çocuğun içeride mahsur kaldığını düşündüklerini ifade etti.

Aynı acil durum biriminden AP'ye konuşan bir başka Sözcü Sani Datti ise kayıplara dair henüz ellerinde bir bilgi olmadığını ve kurtarma çalışmalarına odaklandıklarını belirtti.

Kentin büyük bir bölümünü oluşturan adanın Ita-faji bölgesinde bulunan okulda 100 kadar öğrenciye eğitim verildiği tahmin ediliyor.

Zayıf binalar

Yaklaşık 20 milyon nüfuslu Lagos'ta bina güvenliğindeki eksiklikler sık sık yaşanan çökme vakaları ile kendini gösteriyor.

2016 yılında ülkenin güneydoğusunda yaşanan benzer bir olayda çöken kilisede 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Aynı yıl yine Lagos'ta inşaat halindeki bir bina çökmüş ve 30 kişi enkaz altında yaşamını yitirmişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre Nijerya'daki altyapı hizmetleri Sahra Altı Afrika ülkelerinin ortalamasını yaklaşık yarısı kadar. Bu oran gelişmekte olan ülkelere göre ise çok düşük.

DW,rtr,AP/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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