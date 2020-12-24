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Nijerya’da Corona Virüsünün Bir Yeni Türü Daha Tespit Edildi

24.12.2020 19:43 | Son Güncelleme:
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Nijerya’da Corona Virüsünün Bir Yeni Türü Daha Tespit Edildi

Corona virüsünün mutasyona uğramış bir başka türünün Nijerya’da görüldüğü açıklandı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC), yeni türe ilişkin daha fazla araştırma yapılması gerektiğini bildirdi

Corona virüsünün mutasyona uğramış bir başka türünün Nijerya’da görüldüğü açıklandı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC), yeni türe ilişkin daha fazla araştırma yapılması gerektiğini bildirdi.

İngiltere ve Güney Afrika, Covid-19 hastalığına yol açan Corona virüsünün daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni türünün görüldüğünü açıklamış, bu gelişmenin ardından bazı ülkeler yeni seyahat kısıtlamaları getirmişti.

Afrika CDC Başkanı John Nkengasong, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında, virüsün yeni türünün İngiltere ve Güney Afrika’da tespit edilen türünden farklı olduğunu kaydetti.

Afrika CDC, Nijerya ve Güney Afrika’da yeni türlerin görülmesinin ardından bu hafta içinde olağanüstü toplanma kararı almıştı.

Nijerya ve Güney Afrika’da vaka sayıları artıyor

Nijerya, geride kalan hafta içinde vaka sayısında yüzde 52, Güney Afrika da yüzde 40 oranında artış bildirmişti.

John Nkengasong, virüsün mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkan yeni türünün Nijerya’da vaka sayılarındaki artışta rol oynadığına ilişkin bir kanıt olmadığını; ancak ülkenin İngiltere’ye kıyasla virüs vakaları üzerinde daha az genetik yapı takibi yaptığını belirtti.

Nijerya Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri ile Afrika Bulaşıcı Hastalıklar Genomu için Mükemmeliyet Merkezi daha fazla numuneyi inceleyeceklerini açıkladı. Virüsün yeni türünün genetik dizilimi de kamuoyuyla paylaşıldı.

Uzmanlar, virüs vakalarında ne kadar fazla genetik yapı analizi yapılırsa, virüsün mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkan yeni türlerinin o kadar çabuk tespit edilebileceğini belirtiyor.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, virüsün İngiltere’de görülen türünün ABD’de de görülmüş olabileceği varsayımıyla hareket edilmesi gerektiğini söylemişti.

Afrika’nın nüfusu en yoğun ülkesi olan Nijerya’da 200 milyondan fazla kişi yaşıyor. Nijerya’daki vaka sayısı, Afrika kıtasında yer alan diğer ülkelere kıyasla daha azdı.

Ülkede toplam vaka sayısı Çarşamba günü 80 bini geçti. Bir gün içinde görülen vaka sayısı da bu ay içinde ilk kez bini aştı. Afrika’da toplam Corona virüsü vaka sayısı 2,5 milyon.

Kıtadaki vaka sayısı dünyadaki toplam vaka sayısının yüzde 3,3’ünü oluşturuyor. Yetkililer, Güney Afrika’da 18 Aralık’ta tespit edilen ve daha hızlı yayıldığı belirtilen virüsün yeni türünün bölgede baskın olan tür olduğunu kaydetti.

Ancak yeni türde hastalığın daha ağır seyrettiğine ilişkin bir bulgunun olmadığını belirtti. Yetkililer, Güney Afrika’da virüste tespit edilen mutasyonun aşılama sürecini etkilemeyeceği görüşünde.

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