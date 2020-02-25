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  4. Nijerya'da deniz ineği sokaklarda sürüklendi, bakanlık soruşturma başlattı

Nijerya'da deniz ineği sokaklarda sürüklendi, bakanlık soruşturma başlattı

25.02.2020 11:02 | Son Güncelleme

Nijerya Çevre Bakanlığı, sosyal medyada bir deniz ineğinin sokaklarda sürüklenmesi videosunun yayımlanmasından sonra soruşturma başlattı.

Nijerya'da deniz ineği sokaklarda sürüklendi, bakanlık soruşturma başlattı

Nijerya Çevre Bakanlığı, sosyal medyada bir deniz ineğinin sokaklarda sürüklenmesi videosunun yayımlanmasından sonra soruşturma başlattı.

Videonun ne zaman çekildiği bilinmiyor. Videoda kuyruğundan bağlanan hayvanın toprak yolda sürüklenirken kurtulmaya çalıştığı görülüyor.

Çevre Bakanı Yardımcısı Sharon Ikeazor, video için "Çok rahatsız edici" dedi ve hayvanı kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

Ikeazor, olayın zengin petrol yataklarının bulunduğu Nijer Deltası'nda meydana geldiğini açıkladı.

Organları için avlanıyor

Ülkede nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz ineklerinin avlanması yasak.

AFP haber ajansına göre, yasağa rağmen otobur bir memeli olan deniz inekleri, eti, yağı ve geleneksel tıpta kullanılan organları için sıklıkla avlanıyor.

Nijer Deltası'nın petrol zenginliğine rağmen bölgede yoksulluk hakim

Okyanus yaşamının korunması için çalışma yürüten Blue Planet Society adlı çevre örgütünün açıklamasında "Deniz ineklerine bu şekilde eziyet edilmesi dehşet verici" denildi.

AFP'ye göre Batı Afrika kıyılarında 10 bin kadar deniz ineğinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Ajans, hayvanlarının sayısının hızla azaldığına dikkat çekti.

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