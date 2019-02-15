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Nijerya'da devlet başkanlığı seçimi öncesi silahlı saldırılar: 66 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 22:23 | Son Güncelleme

Nijerya'da devlet başkanlığı seçimi öncesi silahlı saldırılar: 66 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da devlet başkanlığı seçimi öncesi Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 66 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet Basın Sözcüsü Samuel Aruwan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Maro Gida ve Iri bölgelerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı yapıldığını söyledi.

Aruwan, saldırıda 66 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran Aruwan, halkı itidalli davranmaya ve şiddetten uzak durmaya çağırdı.

Ülkede yarın yapılacak seçimde Tüm İlericiler Kongresinden Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden Atiku Abubakar güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kaduna eyaleti nijerya saldırı

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