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Nijerya'da en az 50 Boko Haram üyesi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 09:36 | Son Güncelleme

Nijerya'da en az 50 Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın iki köye düzenlendiği baskının ardından çıkan çatışmada güvenlik birimleri en az 50 örgüt üyesini ölü ele geçirdi.

Bölge sakinlerinden Babangida İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ebubekir Shekau'ya bağlı olduğu düşünülen örgüt üyeleri Maiduguri'nin Ajilari ve Auno bölgelerine gece baskını düzenledi ancak bu baskınlar püskürtüldü." dedi.

İbrahim, "Örgüt üyelerine karşı Nijerya ordusuna bağlı kara birliklerine hava kuvvetleri de destek verdi ve en az 50 örgüt üyesi öldürülerek silahları ele geçirildi." ifadesini kullandı.

Nijerya ordusu dün yaptığı açıklamada, ülkenin Borno ve Yobe eyaletlerinde yaptığı operasyonlarda 100'den fazla örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram nijerya

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