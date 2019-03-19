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Nijerya'da eski devlet başkanından 2019 seçimlerine övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 20:10 | Son Güncelleme

Nijerya'da eski devlet başkanından 2019 seçimlerine övgü

Nijerya'nın eski Devlet Başkanı General Yakubu Gowon, geçen ay yapılan devlet başkanlığı seçimlerini, "2019 seçimleri, ülkenin askeri yönetimden sonra demokrasi tarihindeki en şeffaf seçimler" sözleriyle değerlendirdi.

Başkent Abuja'da yapılan "Nijerya'da Seçimler, Demokrasiye Giden Uzun Yol" başlıklı kitap tanıtımında AA muhabirine konuşan eski devlet başkanlarından Gowon, "2019 seçimleri, askeri yönetimden sonra, ülkenin demokrasi tarihindeki en şeffaf seçimler." ifadesini kullandı.

Nijerya'nın, demokrasiye sahip olduğunu tüm dünyaya gösterdiğinin altını çizen Gowon, "Nijerya, demokrasi yolunda adım adım ilerliyor. Siyasi partiler farklılıkları bir kenara bırakarak, ülkenin gelişmesi için bir araya gelmeli." dedi.

Nijerya'da, 2011 ve 2015 başkanlık seçimlerindeki çatışmalar nedeniyle binden fazla insan hayatını kaybetmişti.

Ülkede, 23 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı Muhammed Buhari kazanmıştı. Seçimi kaybeden ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) lideri Atiku Abubakar ise seçim sonuçlarına itiraz ederek, mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme kararı beklenirken, ülkedeki siyasetçilerin seçim tartışmaları devam ediyor.

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