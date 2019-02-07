Nijerya'da eski istihbarat şefine yolsuzluk suçlaması

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında eski istihbarat şefi Ayodele Oke hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Lagos Yüksek Mahkemesi yargıçlarından Chukwujekwu Aneke, Ulusal İstihbarat Servisi (NIA) eski şeflerinden Oke ve karısı hakkında yakalama kararı çıkartıldığını duyurdu.

Oke, NIA'ya ait 43 milyon dolar ve 27 bin poundun 2017'de evinde ele geçirilmesinin ardından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Oke ve karısı soruşturma için birçok kez mahkemeye çağrılmasına rağmen ifade vermeyi reddetmişti.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2015'te iktidara geldiğinde yolsuzlukla geniş çaplı mücadele başlatmıştı.

Hakkında, yolsuzluklarla yeteri kadar mücadele edilmediği yönündeki eleştiriler sonrasında Buhari, 15 kişilik özel komisyonla mahkemelerin takip edilmesi kararı almıştı.

