Nijerya'da fidye için 7 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneyinde 7 kişinin fidye için kaçırıldığı bildirildi.

Edo Eyalet Polis Sözcüsü Mohammed Dan-Mallam, yaptığı açıklamada, Edo eyaletinin başkenti Benin ile Lagos kara yolunda 7 kişinin silahlı kişilerce fidye için kaçırıldığını belirtti.

Dan-Mallam, silahlı kişilerin 1 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade eden Dan-Mallam, kaçırılanların bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını kaydetti.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

