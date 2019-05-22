Nijerya'da Fulanilere saldırı: 15 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta kesiminde Fulanilere düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Miyetti Allah Hayvancılık Derneği (MACBAN) Sekreteri Muhammed Mainasara, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Kogi eyaletindeki Fulanilere saldırı düzenlediğini belirtti.

Mainasara, saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Kogi Eyalet Valisi Yahya Bello, olaya ilişkin açıklamasında, yerel yetkililerin saldırganları 7 gün içinde ortaya çıkartmaması durumunda görevden alınacaklarını bildirdi.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Bello, "Siyasetin insan hayatıyla oynamasını göze alamam. O yüzden, siyaset adına yeni kriz başlatmak isteyenleri uyarıyorum." ifadelerini kullandı.

Nijerya'da geçen yıldan bu yana devam eden çoban ve çiftçilerin çatışması nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce kişinin evlerini terk etmesinden dolayı hükümet, çatışma bölgelerindeki önlemlerini artırmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

