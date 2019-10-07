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Nijerya'da "Gine Körfezi korsancılığı" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 19:35 | Son Güncelleme

Nijerya'da "Gine Körfezi korsancılığı" konferansı

Nijerya’da, Gine Körfezi'nde yıllardır yaşanan güvensizlik sorununa çözüm bulmak için "Küresel Deniz Güvenliği" konferansı düzenlendi.

Başkent Abuja'daki konferansa, Nijerya Dışişleri Devlet Bakanı Zubairu Dada, Birleşmiş Milletler'in (BM) temsilcileri, ECOWAS yetkilileri ile çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve diplomat katıldı.

Konferansın açılışında, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin adına konuşan Nijerya Dışişleri Devlet Bakanı Dada, yıllardır Gine Körfezi'nde yaşanan güvenlik sorununa çözüm bulmak için toplandıklarını belirtti.

Dada, körfezin uluslararası deniz taşımacılığında en tehlikeli bölge haline geldiğini ifade ederek, "Dünya ticaretinin yüzde 80'i deniz taşımacılığı yoluyla yapılıyor. Korsancılık ve soygun nedeniyle Gine Körfezi artık geçilmez bölge oldu, bölge ekonomisi olumsuz etkileniyor." dedi.

Bölgede yaşayan liderlerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Dada, liderlerin el birliği ile bu sorunun üstesinden gelebileceklerine inandığını kaydetti.

Dada, bölgede çıkarılmaya başlanan petrol ve doğal gazın küresel ekonomide önem kazanmasının bölgenin stratejik önemini artırdığını ifade etti.

Nijerya Taşımacılık Birliği Yetkilisi Hasan Bello ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gine Körfezinin uluslararası deniz ticareti için önemine değinerek, son yıllarda yaşanan güvenlik sorunu nedeniyle bölgenin tehlikeli hale geldiğini söyledi.

Bello, güvenlik sorununun Nijerya'daki işsizlikten kaynakladığına işaret ederek, "Bugün ülkedeki gençler işsizlik nedeniyle bölgede korsancılığa ve soygun işine giriyor." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Küresel Deniz Güvenliği nijerya

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