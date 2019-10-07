Nijerya'da "Gine Körfezi korsancılığı" konferansı

Nijerya’da, Gine Körfezi'nde yıllardır yaşanan güvensizlik sorununa çözüm bulmak için "Küresel Deniz Güvenliği" konferansı düzenlendi.

Başkent Abuja'daki konferansa, Nijerya Dışişleri Devlet Bakanı Zubairu Dada, Birleşmiş Milletler'in (BM) temsilcileri, ECOWAS yetkilileri ile çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve diplomat katıldı.

Konferansın açılışında, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin adına konuşan Nijerya Dışişleri Devlet Bakanı Dada, yıllardır Gine Körfezi'nde yaşanan güvenlik sorununa çözüm bulmak için toplandıklarını belirtti.

Dada, körfezin uluslararası deniz taşımacılığında en tehlikeli bölge haline geldiğini ifade ederek, "Dünya ticaretinin yüzde 80'i deniz taşımacılığı yoluyla yapılıyor. Korsancılık ve soygun nedeniyle Gine Körfezi artık geçilmez bölge oldu, bölge ekonomisi olumsuz etkileniyor." dedi.

Bölgede yaşayan liderlerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Dada, liderlerin el birliği ile bu sorunun üstesinden gelebileceklerine inandığını kaydetti.