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Nijerya'da Güney Afrikalılara ait iş yerlerine saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 02:22 | Son Güncelleme

Ülkenin Lagos, İbadan ve Akwa İbom eyaletlerinde, Güney Afrika sermayeli mağazalara yönelik saldırılarda maddi hasar meydana geldi - Nijerya Enformasyon Bakanı Lai Muhammed, Güney Afrikalı şirketlere saldırı düzenlenmemesi için vatandaşlarına uyarıda bulundu

Nijerya'da, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde meydana gelen ve başta Nijeryalılar olmak üzere yabancılara yönelik saldırıları protesto eden Nijeryalılar, ülkelerindeki Güney Afrikalılara ait bazı iş yerlerine saldırdı.

Ülkenin Lagos, İbadan ve Akwa İbom eyaletlerinde, ünlü telekom şirketi MTN ve ShopRite mağazası gibi Güney Afrika Cumhuriyeti sermayeli mağazalara yönelik saldırılarda maddi hasar meydana geldi.

Saldırılar nedeniyle bazı iş yerleri gün içerisinde erken saatlerde kepenk kapatırken, güvenlik güçleri de bazı bölgelerde önlem aldı.

Sosyal medyadan örgütlenen bazı Nijeryalılar, bugün ülkenin başkenti Abuja'daki başta ShopRite marketleri olmak üzere Güney Afrikalılara ait iş yerleri önünde gösteri düzenleyeceklerini açıkladı.

Nijerya Enformasyon Bakanı Lai Muhammed, Nijerya'da Güney Afrika sermayeli iş yerlerine yönelik saldırılara ilişkin, "Nijerya'daki Güney Afrikalı şirketleri hedef almak, tüm Nijeryalıları hedef almaktır. MTN ve ShopRite gibi firmalarda Nijeryalılar istihdam edilmektedir." eleştirisinde bulundu.

- Nijeryalı özel elçi Güney Afrika'da

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari de Güney Afrika'daki vatandaşlarına yönelik saldırılar nedeniyle Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Afrika'daki Nijeryalıların hayatları ve mallarıyla ilgili derin kaygılarımızı paylaşmak ve Güney Afrika hükümetinin bu konuda elinden gelen her şeyi yapması için özel elçimi Başkan Ramaphosa'ya gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, Güney Afrika'nın Nijerya Yüksek Temsilcisi Bobby Moroe ile başkent Abuja'da gerçekleştirdiği görüşme sonrası Güney Afrika'da yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, faillerin adalete teslim edilmesi çağrısı yapmıştı.

Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da dün bir grup, aralarında Nijeryalıların da bulunduğu Afrika kökenli yabancılara saldırılarak, iş yerlerini yağmalamıştı.

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