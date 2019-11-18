Nijerya'da gürültü kirliliği nedeniyle bazı ibadethaneler kapatıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın en büyük şehirlerden Lagos'ta "gürültü kirliliği" gerekçesiyle bazı ibadethaneler kapatıldı.

Lagos Eyalet Çevre Koruma Ajansı (LASEPA) Genel Müdürü Dr. Dolapo Fasawe, eyalette ibadethanelerin yarattığı gürültü kirliği gerekçesiyle bazı camiler ve kiliselerin kapatıldığını belirtti.

Fasawe, ibadethanelerden yayılan aşırı gürültünün işitmeyle ilgili sağlık problemlerine neden olabileceğini ve bunun önlenmesi adına böyle bir kararın alındığını dile getirdi.

Bölgede getirilen gürültü yasağına tüm dini mekanların uyması gerektiğini vurgulayan Fasawe, "İnancın ne olursa olsun, yasalara uyman gerekiyor. Yasağa uyumayan dini mekanlar ise müeyyideyle karşılaşacak." dedi.

Nijeryalı Müslüman Hakları Örgütü (MURIC) İshak Akintola konuya ilişkin açıklamasında, LASEPA'nın aldığı kararı destekleyerek, ofisin gürültü kirliği nedeniyle birçok dini mekanın aleyhine dilekçe ve şikayet aldığını belirtti.

Akintola, bölgede dini mekanların kullandığı gürültü seviyesinin yüksek olduğunu ve mahalleye travmatize ettiğini kaydetti.

