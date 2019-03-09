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Nijerya'da halk yine sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 12:31 | Son Güncelleme

Vali ve eyalet meclisi seçimleri için oy verme işlemi başladı

Nijerya'da halk, devlet başkanı ve parlamento seçimlerinden iki hafta sonra vali ve eyalet meclisi seçimleri için bugün yine sandık başına gitti.

Seçimle, Nijerya'nın 29 eyaletinin valisi ve 36 eyaletinin tamamında meclis üyeleri belirlenecek. Ülkede 29 valilik koltuğu için farklı siyasi partilerden 991, eyalet meclisi üyeliği için de bin 82 aday yarışıyor.

Nijerya'da 73 siyasi parti faaliyet gösteriyor. Bunlardan en güçlüleri arasında Halkın Demokratik Partisi (PDP) ve Tüm İlericiler Kongresi (APC) gösteriliyor.

Vali ve eyalet meclisi seçimleri ülkenin büyük bölümünde sükunet içinde yapılırken, Rivers ve Lagos eyaletlerinin şiddet olaylarına sahne olabileceği tahmin ediliyor.

Seçim sonuçları ise sandıkların kapatılmasından sonra iki gün içinde belli olacak.

Nijerya'da iki hafta önce yapılan devlet başkanı seçimini APC'nin adayı Muhammed Buhari kazanmıştı. Buhari, 29 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlayacak.

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eyalet meclisi seçimi nijerya Vali

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