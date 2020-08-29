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Nijerya’da helikopter düştü: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 12:26 | Son Güncelleme

Nijerya’da bir helikopter yerleşim yerine düştü.

Nijerya’da helikopter düştü: 2 ölü

Nijerya’da bir helikopter yerleşim yerine düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Nijerya’nın Lagos şehrinde bir helikopter yerleşim yerinde bulunan bir evin yakınına düştü. Lagos’a gitmek için havalanan Quorum Aviation’a ait Bell 206B3 tipi helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Evin bazı bölümlerinde hasar oluştu. Helikopterin neden düştüğü ise henüz bilinmiyor.
Lagos eyaleti Acil Durum Müdahale Kurumu Genel Müdürü Femi Oke-Osanyintolu, yaptığı açıklamada helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

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