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Nijerya'da her yıl 200 milyar litre su boşa akıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 19:20 | Son Güncelleme

Benue ve Nijer nehirlerinden her yıl 200 milyar litre temiz su, Atlas Okyanusu'na dökülüyor

Temiz su sıkıntısı yaşayan Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da her yıl 200 milyar litre su boşa akıyor.

Nijerya Hidroloji Hizmetleri Ajansına (NIHSA) göre, ülkedeki en büyük nehirler olan Benue ve Nijer nehrinden her yıl 200 milyar litre temiz su, Atlas Okyanusu'na akıyor.

Benue ve Nijer Nehri yoluyla Batı Afrika'daki sekiz ülkeden Nijerya'ya yıllık 64 milyar litre su girerken, Nijerya'daki yağışlarla bu su oranı 200 milyar litreye yükseliyor.

Temiz nehir sularının toplanıp kullanılamaması nedeniyle her yıl 200 milyar litre temiz su, Atlas Okyanusu'na dökülüyor.

- Milyonlarca insan temiz suya ulaşamıyor

Yanlış hükümet politikaları ve terör saldırıları nedeniyle ülkenin kuzeydoğusu başta olmak üzere milyonlarca insan temiz suya ulaşamıyor.

Ülkedeki temiz su yetersizliği kolera, tifo ve ishal gibi çeşitli salgın hastalıklara neden olurken, bazı bölgelerde özellikle kurak mevsim döneminde can kayıpları yaşanıyor.

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