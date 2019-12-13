HABER

Nijerya'da iki minibüs çarpıştı: 25 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 00:17 | Son Güncelleme

Nijerya'da iki minibüs çarpıştı: 25 ölü, 1 yaralı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da iki minibüsün çarpışması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bauchi eyaleti polis sözcüsü Jamal Datti Abubakar, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki eyalette Kano-Bauchi yolunda 22 kişiyi taşıyan bir minibüs ile karşı yönden gelen ve 4 kişinin bulunduğu minibüsün çarpıştığını kaydetti.

Sözcü Abubakar, kazada 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı.

Kazada hayatını kaybedenlerden 4'ünün kimlikleri tespit edilirken diğer 21 kişinin kimlikleri ise aileleri tarafından tespit edilmeye çalışılıyor.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Bingöl’de kar yağışı etkili oluyorBingöl’de kar yağışı etkili oluyor
İki tır çarpıştı, devrilen direk otomobilin üzerine düştü: 5 yaralıİki tır çarpıştı, devrilen direk otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!

Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!

Yunanistan'dan skandal hareket! Görüntüler ortaya çıktı

Yunanistan'dan skandal hareket! Görüntüler ortaya çıktı

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

MasterChef Yasin'den itiraf! Günde 60 kilo satıyor

MasterChef Yasin'den itiraf! Günde 60 kilo satıyor

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD'nin skandal kararına art arda tepkiler

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Son dakika: Afyonkarahisar’da otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı

Mert'in ölümüne yol açtı! Otopsiyle çıkarıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.