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Nijerya'da intihar saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 23:47 | Son Güncelleme

Borno eyaletinde düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda yapılan intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Borno Sözcüsü Abdulkadir İbrahim, yaptığı açıklamada, eyaletin Muna Garage bölgesinde düzenlenen saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralıların tedavi altında alındığını ifade eden İbrahim, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Boko Haram terör örgütünün bölgede benzer saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
intihar saldırı nijerya

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