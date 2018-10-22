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Nijerya'da IPOB lideri Kanu hayatta

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 01:04 | Son Güncelleme

Ülkede 11 Eylül'de askeri birlikler tarafından evine düzenlenen baskının ardından kaybolan IPOB lideri Nnamdi Kanu, hayatta olduğunu açıkladı

Nijerya'da askeri birlikler tarafından evine düzenlenen baskının ardından kaybolan ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) lideri Nnamdi Kanu, hayatta olduğunu açıkladı.

Kanu, basına yaptığı açıklamada, 11 Eylül'de askeri birliklerin evine düzenlediği baskın sırasında "Biafra istihbaratı"nın kendisini kurtardığını ve ülkeden çıkışını sağladığını belirtti.

"Son güne kadar savaşacağım. Mahkeme, hala neden Nijerya askeri birliklerinin evime baskın düzenlediğini soramadı." diyen Kanu, "Nijerya mahkemesi, kanguru mahkemesidir. Mahkeme beni koruyamadığı için ülkeden ayrıldım." dedi.

Nijeryalı olmadığını ifade eden Kanu, "İngiliz uyruklu bir Biafra'yım. Tanımadığım mahkeme beni yargılayamaz." diye konuştu.

Kanu, Igbo etnik gruba ülkede gelecek yıl yapılacak devlet başkanlık seçimini boykot etmeleri çağrısında bulundu.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. IPOB, haksız muameleye uğradıklarını gerekçe göstererek, Igbo etnik grubu merkezli bir devlet kurmak istiyor.

IPOB lideri Nnamdi Kanu, 11 Eylül'de askeri birlikler tarafından evine düzenlenen baskının ardından kaybolmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
IPOB nijerya Nnamdi Kanu

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