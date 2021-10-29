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Nijerya'da IŞİD Operasyonu

29.10.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya ordusu, IŞİD terör örgütünün Batı Afrika kolu olarak bilinen ISWAP’ın yeni liderinin, düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğünü açıkladı. Grubun bir önceki lideri Ebu Musab El Bernawi de iki hafta önce düzenlenen bir operasyonla öldürülmüştü

Nijerya ordusu, IŞİD terör örgütünün Batı Afrika kolu olarak bilinen ISWAP’ın yeni liderinin düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğünü açıkladı. Grubun bir önceki lideri Ebu Musab El Bernawi de iki hafta önce düzenlenen bir operasyonla öldürülmüştü.

Nijerya Ordu Sözcüsü Benard Onyuko yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin ISWAP’ın yeni lideri Malam Bako’nun bulunduğu tahmin edilen çeşitli noktalara hava ve kara operasyonları düzenlediğini söyledi. Yapılan operasyonlar neticesinde örgütün yeni lideri Malam Bako öldürüldü.

Operasyonlar sırasında Bako’yla birlikte 38 teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı. Örgüt henüz liderleri Bako’nun ölümüne dair bir açıklama yayımlamadı. Ancak örgütün Bako’nun ölümünü doğrulaması halinde bu Nijerya güvenlik güçleri tarafından son bir yılda örgütün öldürülen dördüncü lideri olacak.

Nijerya güvenlik güçleri bu yıl ayrıca Boko Haram terör örgütü lideri Ebubekir Şekau’yu da öldürmüş onun öldürülmesinin ardından binlerce Boko Haram militanı teslim olmuştu.

ISWAP, Nijerya’da Boko Haram’la birlikte terör eylemleri düzenleyen ve Nijerya ordusunu hedef alan örgütlerden biri. Son dönemde iki örgüt arasında da çatışmalar yaşandığı biliniyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre bu iki örgütün saldırıları son dönemde Çad ve Kamerun’a da sıçrarken bugüne de bölge ülkelerinde yaklaşık 300 bin kişi çatışmalar ve saldırılar nedeniyle hayatını kaybetti, milyonlarca kişi de yardıma muhtaç hale geldi.

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