Nijerya'da kaçırılan 270'den fazla kız öğrenci serbest bırakıldı

AP'nin haberine göre okula düzenlenen saldırı esnasında silahlı çete elemanları yakınlardaki bir askeri üs ve control noktasına da aynı anda saldırı düzenleyerek askerlerin okulda kaçırma olayına müdehale etmesine engel oldu.

Zamfara Eyaleti Sözcüsü SulaimanTanauAnka Jangebe kentindeki Devlet Kız Bilim Ortaokulu'ndan (GGSS) kaçırılan öğrencilerin toplam sayısının 279 olduğunu ve bazı öğrencilerin saldırı esnasında çalılıklara saklandığını söyledi.

Ülkede okullar son yıllarda fidye almak isteyen silahlı grupların hedefi haline geldi.Nijerya'nın Zamfara Eyaleti'ndeki yatılı okula geçen hafta Cuma günü düzenlenen saldırıda silahlı bir çete tarafından kaçırılan 279 kız öğrencinin tamamının kaçıranlar tarafından serbest bırakıldığı açıklandı.

Polis ve ordunun öğrencileri kurtarmak için ortak operasyon yaptığı bildirildi. Kaçırma olayı uluslararası tepkiye neden olmuştu.

Okullar hedef haline geldi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde okullar silahlı grupların genellikle fidye için öğrencileri kaçırmaları nedeniyle hedef haline geldi. Kaçırma vakaları radikal İslamcı Boko Haram örgütü ile başlamıştı.

Kaçırma olayları arasında en fazla bilinen vaka 2014 yılında Batılı eğitime karşı olan radikal İslamcı Boko Haram milislerinin 276 kız öğrenciyi kuzeydoğusundaki Çibok kentinden kaçırmasıydı. Bu öğrencilerin 100'den fazlası halen kayıp durumda.

Hükümet fidye ödemeyi reddediyor

Hükümet kaçırma olaylarında defalarca fidye ödemeyi reddetti. Nijerya Cumhurbaşkanı MuhammaduBuhari Cuma günü yaptığı açıklamada eyelet yönetimlerini "haydutlara para ve araç vererek ödüllendirme politikalarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini aksi halde bu politikanın bumerang gibi feci şekilde geri dönebileceği" uyarısında bulundu.

Zamfara eyaletindeki kaçırma olayı ülkenin çetelere hedef olan kuzey batısında bir hafta içinde meydana gelen ikinci kaçırma vakası oldu. Silahlı bir çete 17 Şubat'ta ülkenin Nijer eyaletinde bir okuldan kaçırılan 27 erkek öğrenciyi Cumartesi günü serbest bırakmıştı.

Aralık ayında ülkenin kuzey batısındaki Kankara'da bir ortaokuldan 300 öğrenci kaçırılmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı. Hükümet fidye ödenmediğini açıklamıştı. Uzmanlar kaçırma olaylarının cezasız kalması durumunda devam edeceği uyarısında bulunuyor.

rtr, AP/SSB, JD

©️Deutsche Welle Türkçe

