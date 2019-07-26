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Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı

26.07.2019 20:29 | Son Güncelleme

Nijerya’nın Kwara eyaletinde kaçırılan 4 Türk vatandaşı düzenlenen operasyonla özgürlüklerine kavuştu.

Nijerya açıklarında kaçırılan 10 Türk denizcinin kurtarılması için çalışmalar ise sürüyor.Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kimliği belirsiz silahlı kişilerin kaçırdığı 4 Türk vatandaşı operasyonla kurtarıldı. Başkent Abuja'ya yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Kwara eyaletinde geçen Cuma gecesi silahlı kişilerce kaçırılan Yasin Çolak, Şener Paşa, Ergün Yurdakul ve Seyit Emre Çelik, polis ve askerlerin iş birliğinde düzenlenen operasyonla özgürlüğe kavuştu.

Nijerya'da çalışan 4 Türk işçi, Kwara eyaletinde silahlı bir grup tarafından fidye için kaçırılmıştı. Kwara Eyalet Polis Sözcüsü Ajayi Okasanmi, Türk vatandaşlarının kurtarılması için operasyon başlattıklarını açıklamıştı. Okasanmi, kırsal bölgede telefon çekmediği için detaylı bilgi veremeyeceklerini, ancak operasyon tamamlandıktan sonra bilgilendirme yapabileceklerini söylemişti.

Kaçırılan denizcilerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz Cumartesi günü de bir Türk kargo gemisine saldırarak 18 Türk mürettabattan 10'unu kaçırmıştı. Kaçırılan 10 Türk denizcinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

AA/AÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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