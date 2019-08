Nijerya'da kaçırılan gemicileri kurtaran avukat, korsanlarla pazarlık sürecini anlattı -2

"Teslim aldıktan sonra arkadaşlar şok içerisindeydiler. Kolay değil. 13 Temmuz’dan bu yana ormanın içerisinde bulunuyorlardı ve fiziki zorluklardan ziyade psikolojik baskı vardı. Zaten bu telefondaki mücadele de o psikolojik baskı mücadelesidir. Oradaki personelimize de, ormanın içerisinde bulunan gemi adamlarımıza da psikolojik baskı yapıp akabinde onlarla telefonla görüşürken bizi baskı altına almaya çalışıyorlardı. Bunun için de her yöntemi denediler. Onların istediği taleplerin sağlanamaması halinde mürettebatı öldüreceklerine ilişkin tehdit ettikleri anlar benim için hayatımda geçirdiğim en zor anlardı. Her ne kadar profesyonel anlamda daha önce yaşanmış korsanlık ve kaçırılma olaylarına baktığınızda ölümle sonuçlanan hadiselerin sayısı çok çok az olsa da en nihayetinde o yapılan tehditler ve bunun neticesinde kardeşlerimizin hayatı olması beni psikolojik olarak çok yıpratmıştı doğrusu."

NİJERYA'DA PAZARLIK SÜRECİNİ YÜRÜTMESİ ETKİLİ OLDU

Korsanlar tarafından Nijerya’yı terk etmesi konusunda çok defa tehdit edildiğini söyleyen Esenyel, "Arkadaşları teslim aldığımız bölge tehlikeli bir bölge. O eyaletin içerisindeki herkes bir takım suçlara bulaşıyor. Yani çok tehlikeli bir bölgeden bahsediyoruz, suç oranının çok yüksek olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla arkadaşları teslim aldıktan sonra ikinci bir hadise yaşanma ihtimali baya yüksekti. Arkadaşlara sarıldıktan sonra ki o anlar çok duygusal anlardır. Benim için kolay değil o kadar günün sonunda insanlara kavuşabilmek ve ilk kavuşan kişinin ben olması benim için de ayrıca bir mutluluk ama o an aklımda olan tek şey, onları oradan bir an önce çıkarmaktı. Sadece ona odaklandım, iyi olduklarını, sağlık durumlarının yerinde olduğunu anladıktan sonra derhal o bölgeden kaçabilmek için daha önceden yapmış olduğum ayarlamalarla oradan ayrıldık. Sonrası tabii ki sevinç, mutluluk, hüzün. Aileleri ile ilk konuşma anlarına şahit olmak çok güzeldi. Bu zor bir süreçti onlar da bizim bu bölgeden vatandaşlarımızı almadan gitmeyeceğimizi anladılar. Birkaç defa beni de tehdit ettiler. 'Nijerya’yı terk et, Türkiye’den gerçekleştir konuşmaları' diye tehditler aldım. Orada bulunmam, onlara adamlarımızı almadan gitmeyeceğimi ve her yolu deneyeceğimi inanmalarını sağladı. Sonunda şartlarda anlaştıktan sonra teslimi gerçekleştirdik."