Nijerya'da Kaçırılan Gruptan Kurtulan Bir Öğrenci Yaşadıklarını Anlattı

Usama isimli genç, teröristlerin kendilerini kaçırdıktan sonra saatlerce yürümek zorunda kaldıklarını anlattı. Çoğu öğrencinin ayağında ayakkabıları olmadığını ayakkabılarının o karmaşada okulda kaldığını ve çıplak ayakla yürümek zorunda kaldıklarını söyledi.

Erkek öğrencilerin kaçırılmasını daha önce Nijerya’da 200’den fazla kız öğrenciyi de kaçıran Boko Haram terör örgütü üstlendi. Aradan geçen 6 seneye rağmen kız öğrencilerden 100 kadarı halen daha bulunamadı. O dönem başlatılan kızlarımızı serbest bırakın kampanyası şimdi erkek çocuklarımızı bırakın kampanyasına dönmüş durumda.

Usama, Pazar günü motorsikletli ve kalaşnikoflu saldırganların Nijerya’da bir okulu basarak kaçırdıkları öğrencilerin arasındaydı. 839 öğrencisi bulunan okuldaki erkek öğrencilerden yaklaşık 320 kadarının halen kayıp olduğu belirtiliyor.

Usama Aminu Mali isimli 18 yaşındaki genç rahatsızlığı nedeniyle geride kalınca kendisinin unutturmayı başardı. Kurtulan Usama, grup liderinin yaptığı telefon konuşmasında karşısındaki kişiye “Bunları bırakalım mı öldürelim mi?” diye sorduğunu anlattı.

Nijerya’da teröristlerin kaçırdığı 400’e yakın öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor. Kendi imkanlarıyla grubun elinden kurtulan öğrencilerden biri yaşadıklarını anlattı.

Cumartesi günü yürüyüşleri sırasında birara bir helikopter sesi duyduklarını bunun üzerine silahlı kişilerin öğrencileri saydıklarını söyledi. Usama, toplam 520 çocuğun sayıldığını belirtti.

Usama, silahlı kişilerin kendilerini daha küçük gruplara ayırdıklarını kendisinin de 50 kişilik bir öğrenci grubu içerisinde kaldığını anlattı. Acıktıklarını ve yiyecekleri olmaması nedeniyle yürüdükleri ormanlık alanda gördükleri meyveleri ve yaprakları yediklerini anlatan Usama, içecek sularının da olmadığını söyledi.

Uzunca bir süre yürüdükten sonra ormanlık alanda gece saatlerinde durduklarını bu esnada kendisinin de rahatsızlanması nedeniyle geride kaldığını anlatan Usama, karanlıkta arkada kalmanın avantajıyla gizlendiğini ve teröristlerin de kendisinin yokluğunu fark etmediklerini söyledi.

Grubun uzaklaşmasından sonra yakınlardaki bir köye giden ve yardım isteyen Usama, köylüler tarafından ailesinin yanına gönderildi.

Nijerya hükümeti kaçırılan çocukların kurtarılması için başlattığı operasyona devam ediyor.

