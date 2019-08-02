HABER

Nijerya’da kaçırılan işçi ailesine kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 19:25 | Son Güncelleme

Nijerya’da kaçırılmasının ardından bir hafta sonra kurtarılan 4 Türk işçiden Ergün Yurdakul, Adana’daki ailesine kavuştu.

Nijerya’da kaçırılmasının ardından bir hafta sonra kurtarılan 4 Türk işçiden Ergün Yurdakul, Adana’daki ailesine kavuştu. Yaşadığı korku dolu günleri anlatan Yurdakul, ailesine ve vatanına kavuşmasını sağlayan Nijerya ve Türkiye hükümetlerine teşekkür etti.
Yaklaşık 4 yıldır Nijerya’nın Kwara kentinde işçi olarak çalışan Ergün Yurdakul, beraberindeki 3 Türk işçi arkadaşıyla birlikte alışveriş yapmak için şehirden ayrıldı. Bu sırada peşlerinde motosikletli iki kişi Türk işçileri takip etmeye başladı. Durumu fark eden işçiler, kendilerini takip eden şahıslardan kurtulabilmek için şehir merkezindeki kalabalık bir kafeye girdi. Buraya da giren saldırganlar yanlarındaki uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açarak işçileri rehin aldı.
Fidye için kaçırıldıkları öğrenilen işçilerin kurtarılması için Nijerya hükümeti devreye girdi. Silahlı kişilerin kimliklerini belirleyen Nijerya polisi, bu kişilerin ailelerini gözaltına alındı. Bunun üzerine silahlı kişiler 26 Temmuz Cuma günü Türk işçileri fidye almadan bırakmak zorunda kaldı.
Kaçırılmalarının üzerinden bir hafta geçtikte sonra serbest bırakılan 4 Türk işçiden Ergün Yurdakul ve Seyit Emre Çelik, geçtiğimiz gün başkent Abuja’dan hava yoluyla Türkiye’ye döndü. Sabah saat 08.40 sıralarında İstanbul Havalimanı’na inen işçiler, vatanlarına dönmenin ve ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Kurtulan işçilerden Ergün Yurdakul ise gece saatlerinde memleketi Adana’ya döndü.
Nijerya’da yaşadıkları korku dolu bir haftayı anlatan Ergün Yurdakul, “Bizi yol boyunca takip eden iki kişi, oturduğumuz kafeye gelerek havaya ateş açtı. Hedeflerinin biz olduğunu orada anlamış olduk. Sonrasında şehrin arkasında bulunan ormanlık bir alana götürüldük. Yaklaşık 2 saat boyunca başımıza silah dayalı vaziyette yürüdük. Çok az ekmek ve biraz su veriyorlardı bize. Bazen aç kalıyorduk, bazen de dere yataklarından su içiyorduk. Herhangi bir darp veya işkence durumu olmadı. Sadece fidye amaçlı kaçırıldığımızı söylediler. Sonrasında onların aileleri de gözaltına alınınca bizi bırakmaz zorunda kaldılar” diye konuştu.
Nijerya ve Türkiye hükümetlerine teşekkür ettiğini belirten Yurdakul, ailesine ve vatanına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
Van'da, '3'üncü Anne-Bebek Buluşmaları'Van'da, '3'üncü Anne-Bebek Buluşmaları'
14 yaşındaki Vedat'ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği'nden açıklama (2)14 yaşındaki Vedat'ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği'nden açıklama (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

Yeni dönem başladı! Para, altın, döviz...

Yeni dönem başladı! Para, altın, döviz...

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme: 1 şüpheli yakalandı

Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme

İzmir'de saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

Saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

Şiddetli rüzgar, diyaliz hastalarının minibüsünü devirdi: 6 yaralı

Şiddetli rüzgar devirdi: Yaralılar var

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı, cenazeye Erdoğan da katıldı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.