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Nijerya'da Kaçırılan Öğrencilerden Üçü Öldü

21.06.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya’da geçtiğimiz hafta bir okul baskınında kaçırılan 94 öğrenci ve öğretmenden, 3 öğrencinin hayatını kaybettiği açıklandı

Nijerya'da Kaçırılan Öğrencilerden Üçü Öldü

Nijerya’da geçtiğimiz hafta bir okul baskınında kaçırılan 94 öğrenci ve öğretmenden, 3 öğrencinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybeden iki kız bir erkek öğrencinin bacaklarından silahla vurulmuş olarak bulundukları belirtildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, kaçırılanlardan 3 öğretmen ve 8 öğrenci kurtarıldı. Kaçırma operasyonuna katılanlardan bir kişi de öldürüldü.

Öğrenci ve öğretmenleri kaçıranların yaklaşık 145 bin dolar fidye istedikleri belirtiliyor. Fidye rakamının ailelerini aramasına izin verilen öğrenciler tarafından iletildiği belirtildi.

Nijerya’da sık sık yapılan okul baskınlarında fidye için öğrenciler kaçırılıyor. Ülkede radikal islamcı Boko Haram’ın bu tarz saldırılar yaptığı biliniyor.

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