Nijerya'da Kaçırılan Öğrencilerin Bazıları Kaçmayı Başardı

Nijerya'nın kuzeybatısında yer alan Katsina eyaletindeki Kankara kentinde devlete ait bir fen lisesinde eğitim gören ve silahlı militanlar tarafından kaçırılan 300'den fazla erkek öğrencilerin bazıları kurtulmayı başardı. Kurtulan öğrencilerden Usama Aminu, "Koşarak kaçmaya karar verdiğimde bıçaklı biri beni öldürmeye geldi ama ben hızlı davranmayı başardım" dedi.
Usama Aminu, yaşanan karmaşanın ilk önce kendilerini korumaya çalışan askerlerin sesleri olduğunu düşündüklerini, ancak kalaşnikoflu saldırganların o esnada binaya girdiklerini ve bulundukları yurtlardan kaçmaya çalışan öğrenci gruplarını tehdit ettiklerini söyledi. Saldırı, Nijerya kamuoyunda infial yarattı.
Aminu, "Kaçmaya çalışan kim olursa olsun öldüreceklerini söylediler. Ben koşmaya başladım, ormanda bir kayadan ötekine tırmandım" dedi.
Baskın ve sonrasında yaşananlarla ilgili birçok ayrıntı henüz netlik kazanmış değil.
Polis, Cuma günü saldırganlara açılan ateş sırasında öğrencilerden bazılarının kaçmasına olanak sağlandığını söyledi. Katsina Valisi Aminu Bello Masari'nin Pazar günkü açıklamasına göre 333 öğrenci hala kayıp.
Nijerya Cumhurbaşkanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada hükümetin silahlı saldırganlarla iletişim içinde olduğu ve güvenlik güçlerinin yer tespiti yapması sonrasında çocukların serbest bırakılması için pazarlığın sürdüğü bildirildi.
Bir haftalık ziyaret için memleketi Katsina eyaletinde bulunan Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari ile görüştükten sonra Pazartesi günü gazetecilere açıklama yapan Vali Masari, "İlerleme kaydediyoruz, mevcut durum olumlu" dedi.
Vali Masari, okulu ziyaret etmediği için Nijerya gazeteleri tarafından eleştirilen Cumhurbaşkanı Buhari'nin çocukların kurtarılmasına odaklandığını söyledi.
Silahlı saldırganların kimliği ve saldırıyı hangi amaçla düzenledikleri henüz bilinmiyor.
Nijerya'nın kuzeybatısında sivillere saldıran, hırsızlık yapan ya da fidye için adam kaçıran silahlı çetelere sıklıkla rastlanıyor. İslamcı militanlarsa daha çok ülkenin kuzeydoğusunda bulunuyor.
En yakın köye ulaştılar
Kaçmayı başaran bir başka öğrenci, 15 yaşındaki Muhammad Abubakar ise karanlıkta tarlalarda ve ormanda yürüdüğünü, Kaikaibise köyüne ulaşmayı başaran 72 çocuktan biri olduğunu söyledi.
Odun satarak geçimini sağlayan annesiyle bir araya gelen Abubakar, "Haydutlar bizi geri çağırdı. Koşmayın dediler. Onlara doğru yürümeye başladık ama o esnada yurtlara doğru gidenler olduğunu gördük. Ben ve yanımdakiler koşmaya başladık. Tel örgünün üzerinden atladık ve ormanın içinden en yakın köye doğru koştuk. Ailemi bir daha hiç göremeyeceğimi düşündüm" dedi.
Kaçan sekiz çocuktan biri olan Abubakar, okuldan çıkarılmadan önce bir grup çocuğun bir araya getirildiğini gördüğünü, yedi arkadaşının kayıp olduğunu söyledi. Okulda yaklaşık 800 öğrenci eğitim görüyor.
Cuma günkü baskın, 2014 yılında Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Chibok kasabasında 200'den fazla kız çocuğunun İslamcı terör örgütü Boko Haram militanları tarafından bir okuldan kaçırılışını akıllara getirdi.
O zamandan bu yana kaçırılan kızların yaklaşık yarısı ya serbest bırakıldı ya da kurtarıldı. Çok sayıda kız öğrenci propaganda videolarında kullanıldı. Kaç öğrencinin öldüğü ise bilinmiyor.
Çocukların kurtarılması ve saldırganların yakalanması için atılan adımlara rağmen Nijerya'da yaşanan güvenlik sorunu, toplumdaki öfkenin giderek artmasına yol açtı. Pazartesi günü Twitter'da #BringBackOurBoys - #OğullarımızıGeriGetirin etiketi, üst sıralarda yer aldı.
Eski bakan ve Chibok'taki baskından sonra başlatılan Kızlarımızı Geri Getirin Hareketi'nin öncüsü Oby Ezekwesili, Katsina'daki baskına yol açan güvenlik açığının kötü yönetimin sonucu olduğunu söyledi.
Ezekwesili, "Bu çocuklarımızı koruyacak hiçbir hükümet sistemi yoktu. Kötü yönetimi bundan başka ne tanımlayabilir?" dedi.
Nijerya Cumhurbaşkanlığı ise eleştirilerle ilgili görüş taleplerine karşılık vermedi.