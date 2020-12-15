Nijerya'da Kaçırılan Öğrencilerin Bazıları Kaçmayı Başardı

Nijerya'nın kuzeybatısında yer alan Katsina eyaletindeki Kankara kentinde devlete ait bir fen lisesinde eğitim gören ve silahlı militanlar tarafından kaçırılan 300'den fazla erkek öğrencilerin bazıları kurtulmayı başardı. Kurtulan öğrencilerden Usama Aminu, "Koşarak kaçmaya karar verdiğimde bıçaklı biri beni öldürmeye geldi ama ben hızlı davranmayı başardım" dedi.

Usama Aminu, yaşanan karmaşanın ilk önce kendilerini korumaya çalışan askerlerin sesleri olduğunu düşündüklerini, ancak kalaşnikoflu saldırganların o esnada binaya girdiklerini ve bulundukları yurtlardan kaçmaya çalışan öğrenci gruplarını tehdit ettiklerini söyledi. Saldırı, Nijerya kamuoyunda infial yarattı.

Aminu, "Kaçmaya çalışan kim olursa olsun öldüreceklerini söylediler. Ben koşmaya başladım, ormanda bir kayadan ötekine tırmandım" dedi.

Baskın ve sonrasında yaşananlarla ilgili birçok ayrıntı henüz netlik kazanmış değil.

Polis, Cuma günü saldırganlara açılan ateş sırasında öğrencilerden bazılarının kaçmasına olanak sağlandığını söyledi. Katsina Valisi Aminu Bello Masari'nin Pazar günkü açıklamasına göre 333 öğrenci hala kayıp.