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Nijerya’da Kaçırılan Öğrencilerin Çoğu Serbest Bırakıldı

18.12.2020 00:29 | Son Güncelleme:
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Nijerya’da Kaçırılan Öğrencilerin Çoğu Serbest Bırakıldı

Nijerya’nın kuzeyinde geçen hafta bir okuldan kaçırılan 300’ün üzerinde öğrencinin serbest bırakılarak güvenlik yetkililerine teslim edildiği bildirildi

Nijerya’nın kuzeyinde geçen hafta bir okuldan kaçırılan 300’ün üzerinde öğrencinin serbest bırakılarak güvenlik yetkililerine teslim edildiği bildirildi.

Katsina eyaletinin valisi Aminu Bello Masari devlet televizyonu NTA’yle canlı yayınlanan röportajında, komşu Zamfara eyaletinde rehin tutulan toplam 344 erkek öğrencinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Masari, “Çocukların çoğunu geri aldık. Ama tamamı değil” dedi.

Öğrencilerin kaçırılmasını İslamcı silahlı örgüt Boko Haram doğruluğu kanıtlanmayan bir ses kaydı üzerinden üstlenmişti. Masari, çocukların Katsina eyaletine dönüş yolunda olduklarını, Cuma günü tıbbı kontroldan geçirildikten sonra ailelerine kavuşacaklarını belirtti.

Öğrencilerin 11 Aralık’ta kaçırılması olayı, zaten derin boyutta güvenlik sorunları yaşanan ülkede büyük yankı yaratmıştı. Olay, Boko Haram’ın 2014’te kuzeydoğudaki Chibok kentinde 270’in üzerinde kız öğrenciyi kaçırmasını hatırlatmıştı.

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