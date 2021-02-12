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Nijerya’da kaçırılan Türk denizciler kurtarıldı

12.02.2021 18:26 | Son Güncelleme:
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Nijerya’da kaçırılan Türk denizciler kurtarıldı

Nijerya açıklarında 23 Ocak’ta konteyner gemisinden kaçırılan Türk denizciler kurtarıldı.

Denizcilerin en kısa sürede Türkiye'ye dönecekleri açıklandı.Batı Afrika ülkesi Nijerya açıklarında seyir halindeki Liberya bayraklı Türk konteyner gemisi MV Mozart'a 23 Ocak'ta düzenlenen saldırıda korsanlar tarafından rehin alınan 15 Türk denizcinin kurtarıldığı bildirildi.

Gemicilik şirketinden yapılan yazılı açıklamada, "Borealis Maritime ve Boden Denizcilik olarak büyük bir mutlulukla bildirmek isteriz ki, 23 Ocak 2021 tarihinde, Gine Körfezi'nde MV MOZART isimli gemimizden kaçırılan on beş mürettebatımız tamamı bugün itibarı ile serbest bırakılmıştır ve artık güvendedirler. Tüm personelimiz aileleriyle temas halindedirler ve en kısa sürede Türkiye'ye döneceklerdir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti: "Bu sıkıntılı süreçte, gösterdikleri güç, güven ve sabır için mürettebatımıza ve ailelerine tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi sunmayı borç biliriz. Bu zorlu üç hafta boyunca verdikleri destek için Türk ve Nijerya hükümetlerine, tüm devlet kurumlarına ve görevlilerine, karada ve denizde görev yapan tüm Borealis topluluğuna ve bu sorunu çözmemize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. MOZART adlı gemimize yapılan ilk saldırıda hayatını kaybeden arkadaşımız ve meslektaşımızın ailesine tekrar sabır diler, gemilerini güvenli bir yere geri getirirken gösterdikleri cesaret ve disiplin için gemide kalan üç mürettebatımızı tekrar tebrik ve teşekkür ederiz."

Açıklamada, serbest bırakılan personelin aileleriyle güvenli bir şekilde bir araya gelmesinin ardından yeni bir açıklama yapılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kurtarılan Türk mürettebatla ilgili olarak "Vatandaşlarımızı THY'yle Abuja'dan Türkiye'ye getireceğiz. Sağlık durumları iyi" dedi.

Deniz haydutlarınca gemiye düzenlenen saldırıda Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüştü.

DHA / SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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