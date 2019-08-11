Nijerya'da kaçırılıp serbest bırakılan denizciler İstanbul'da

"ŞARTLAR ÇOK ZORDU" Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan gemicilerden Hakan Çakar, Türkiye'ye gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Vatan gibisi yok" diyen Çakar, "Gemiye çıktılar. Silahlı korsanlar gemiyi kaçırdı. Bizi alıp bir ormana götürdüler. Yılanlar, akrepler, böcekler vardı. Bataklık bir yerdi. Her şeyi yaşadık. Amaçlarının ne olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir şey söylemediler. İlk başta bize karşı serttiler. Sonrasında iyi davrandılar. Fiziksel bir darbe olmadı bize karşı. Ormanın içinde baraka gibi bir yerde kaldık. Şartlar çok zordu." dedi.

Uçakla Trabzon'a gideceğini belirten Çakar, "Ailem beni bekliyor. Henüz onlara kavuşmadım. Kızıma ve eşime kavuşacağım. Bundan sonra ne olur bilmiyorum, hesabını yapmadım. Tek düşündüğüm Türkiye'ye ayak basmaktı. Ellerinde iken 'Ne zaman öleceğiz' diye düşündük. 'Bir an önce öldürün, yeter, bitsin' dedik. Bugün doğum olacak, ikinci doğum günüm. Orada aklıma ailem geldi. Başka düşündüğümüz şey yok" diye konuştu. Çakar, yeniden mesleğine devam edip etmeme konusunda kararsız olduğunu kaydetti.

ŞİRKET AVUKATI ESENYEL: ZORLU BİR MÜZAKERE SÜRECİ DE YÜRÜTTÜK

Geminin sahibi denizcilik firması tarafından korsanlarla müzakere yapması için gönderilen ve 20 gündür Nijerya'da bulunan avukat Selçuk Esenyel ise yurda dönen 10 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Gemicileri sağ salim bir şekilde Kurban Bayramı'nın birinci gününde ailelerine kavuştularına anlatan Esenyel, şunları söyledi:

"Zorlu bir süreç oldu. Psikolojik açıdan. zor bir bölge. Zor coğrafi şartların olduğu bir yer. İyi anlamak lazım olan biteni. Ben de yaklaşık 3 haftadır oradayım. Ormanın içinde arkadaşları bulmak için uğraştık. Türk milletinin duası ve devletimizin yardımı ve desteğiyle bu yolda muvaffak olduk. Ailelere kavuştuk. Ben de kendi aileme kavuştum. Deniz korsanları mürettebatımızı kaçırdılar. Bayelsa eyaletinde ormanlık bir alana götürdüler. Çok zor şartlar vardı. Alışık olmadığımız bir iklim, yiyecek ve atmosfer şartlarının olduğu bir yer. Zor hakikaten. Zorlu bir müzakere süreci de yürüttük. Yerellerden destek aldık. Büyükelçiliğimizin önemli desteği var. Sonunda kurtuldular."

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz akşamı 18 Türk'ün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy-I adlı kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı. Kaçırılan 10 mürettebat önceki gün serbest bırakılmıştı.

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