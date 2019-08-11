NİJERYA'DA KAÇIRILIP SERBEST BIRAKILAN DENİZCİLER İSTANBUL'DA (3) (Gemicilerin aileleriyle kavuşma anları)

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan gemicilerden Hakan Çakar, Türkiye'ye gelmekten duyduğu memnuniyeti diye getirdi. "Vatan gibisi yok" diyen Çakar, yaşadakıları anları şöyle anlattı: "Gemiye çıktılar. Silahlı korsanlar gemiyi kaçırdı. Bizi alıp bir ormana götürdüler. Yılanlar, akrepler, böcekler vardı. Bataklık bir yerdi. Her şeyi yaşadık. Amaçlarının ne olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir şey söylemediler. İlk başta bize karşı serttiler. Sonrasında iyi davrandılar. Fiziksel bir darbe olmadı bize karşı. Ormanın içinde baraka gibi bir yerde kaldık. Şartlar çok zordu." Uçakla Trabzon'a gideceğini belirten Çakar, "Ailem beni bekliyor. Henüz onlar kavuşmadım. Kızıma ve eşime kavuşacağım. Bundan sonra ne olur bilmiyorum, hesabını yapmadım. Tek düşündüğüm Türkiye'ye ayak basmaktı. Ellerinde iken 'Ne zaman öleceğiz' diye düşündük. 'Bir an önce öldürün, yeter, bitsin' dedik. Bugün doğum olacak, ikinci doğum günüm. Orada aklıma ailem geldi. Başka düşündüğümüz şey yok" diye konuştu. Çakar, yeniden mesleğine devam edip etmeme konusunda kararsız olduğunu kaydetti.