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Nijerya'da Kaşıkçı için adalet yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 21:07 | Son Güncelleme

Gazeteci ve aktivist Abdülaziz Abdülaziz: - "Türkiye, bize adaletin yanında olduğunu gösterdi"

Nijerya'da, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için adalet yürüyüşü düzenlendi.

Başkent Abuja'daki meydanda toplanan Nijeryalı gazeteci ve aktivistler, Suudi Arabistan'ın Abuja Büyükelçiliğine yürüdü.

"Kaşıkçı için adalet", "Gazetecilik suç değil", "Gazetecilere karşı şiddetleri durdurun" yazılı pankartlar taşıyan grup, Suudi Arabistan aleyhine sloganlar attı.

Gazeteci ve aktivist Abdülaziz Abdülaziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın ölümünün Suudi Arabistan devletinin "korkunç" bir eylemi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, gerçeği ortaya çıkmak için elinden geleni yaptığını ifade eden Abdülaziz, "Türkiye, bize adaletin yanında olduğunu gösterdi." dedi.

Abdülaziz, Kaşıkçı için adalet istediklerini belirterek, "Bu olayda kimin parmağı varsa adalete teslim edilmeli. Gazeteci olmak suç değil, Kaşıkçı'nın tek suçu doğruyu söylemekti." diye konuştu.

- Cemal Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı nijerya protesto

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