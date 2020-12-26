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Nijerya’da katliam gibi kaza: 10 ölü, 16 yaralı

26.12.2020 10:16 | Son Güncelleme:
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Nijerya’nın Kwara eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın batısında yer alan Kwara eyaletinde iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Nijerya’nın Kwara eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın batısında yer alan Kwara eyaletinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Federal Yol Güvenliği Birliği (FRSC) tarafından yapılan açıklamada, feci kazada en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bölge komutanı Jonathan Owoade, kazanın eyalet başkenti Ilorin yakınlarındaki Idofian-Ilorin yolunda meydana geldiğini ve çarpışmanın ardından iki aracın alev aldığını belirtti. Owoade, "Kazaya 27 kişiyi karıştı, ne yazık ki 10 kişi öldü, 9’unun vücudu tanınmayacak halde yandı, 16 kişi ise yaralandı. 1 kişi de yara almadan kurtarıldı" dedi.
Kazanın hız sınırı ihlali ve hatalı sollamadan kaynaklandığını söyleyen Owoade, yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktardı.
Öte yandan Nijerya’da sıklıkla aşırı hız, kötü yol koşulları ve dikkatsiz sürüş nedeniyle ölümcül trafik kazaları meydana geliyor.

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