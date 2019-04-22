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Nijerya'da kızamık salgını: 17 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 20:34 | Son Güncelleme

Nijerya'da kızamık salgını: 17 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusundaki kızamık salgınında 17 çocuk hayatını kaybetti.

Nijerya Hastalık Kontrol Borno Direktörü Babagana Abiso, yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde son iki haftada 10 bin kızamık vakasının tespit edildiğini, 17 çocuğun da yaşamını yitirdiğini belirtti.

Abiso, ölenlerin çoğunun 6 yaş altı çocuklar olduğunu kaydetti.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kızamık salgını nijerya

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