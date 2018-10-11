Nijerya'da kolera ile mücadele

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Nijerya'nın kuzeydoğusunda kolera aşısı kampanyası başlattı.

DSÖ'den yapılan açıklamada, Adamawa eyaletine bağlı Mubi ve Maiha bölgelerinde devam eden kolera salgını önlemek için 377 bin kişinin aşılandığı belirtildi.

Bölgelere, 35 acil durum ekibi ve ekipmanı da gönderildiği vurgulanan açıklamada, daha sonra Borno ve Yobe eyaletlerinde kolera aşısı kampanyası başlatılacağı aktarıldı.

Ülkenin Borno eyaletinde son bir yılda 4 bin 396 kolera vakası tespit edildi, 68 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor.

Söz konusu bölgelerdeki halk, içme suyu ihtiyacını hayvanların da kullandığı kaynaklardan karşılıyor.

Ülkede terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle yerlerinden olanlar, mülteci kamplarında hayatta kalmaya çalışıyor.

