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Nijerya'da koleradan ölenlerin sayısı 97'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 00:17 | Son Güncelleme

Nijerya'da koleradan ölenlerin sayısı 97'ye yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusundaki kolera salgınında son iki ayda ölenlerin sayısı 97'ye yükseldi.

Bileşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (UNOCHA) yapılan yazılı açıklamada, Borno ve Yobe eyaletlerinde son iki ayda 3 bin 126 kolera vakası tespit edildiği, 97 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Yobe eyaletine bağlı 6 bölgede 989 vaka tespit edildiği, salgın nedeniyle 61 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Borno eyaletine bağlı 8 bölgede ise 2 bin 137 kolera vakası tespit edildiği, bunlardan 36 kişinin öldüğü ifade edildi.

Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kolera salgını nijerya UNOCHA

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