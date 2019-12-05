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Yunan tankerine saldırı: 1’i Türk 19 mürettebat kaçırıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2019 15:39 | Son Güncelleme

 Ham petrol taşıyan Yunan tankeri Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğradı.

Yunan tankerine saldırı: 1’i Türk 19 mürettebat kaçırıldı

Ham petrol taşıyan Yunan tankeri Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğradı. Tankerdeki 19 mürettebatın kaçırıldığı belirtildi.

Ham petrol taşıyan tanker, 3 Aralık'ta Nijerya’nın Bonny Adası'na 77 deniz mili açıklıkta saldırıya uğradı. Tankerdeki 18’i Hintli, 1’i Türk 19 mürettebatın kaçırıldığı ve diğer 7 mürettebatın da tankerde kaldığı belirtildi.

Saldırıda tankerin hasar almadığı belirtilirken, tankerin Hong Kong bandıralı ‘Nave Constellation’ olduğu ve Yunan deniz nakliyat şirketi Navios Tankers Management’e ait olduğu bildirildi.

Tankerin güvenli bir yere çekildiği ve kaçırılan mürettebatın kurtarılması için çalışmaların yapıldığı duyuruldu.

KAYNAK: DHA

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Anahtar Kelimeler:
nijerya Yunanistan tanker petrol korsan

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