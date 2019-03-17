HABER

Nijerya'da Kuran-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 21:03 | Son Güncelleme

Nijerya'da Kuran-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Kuran-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması yapıldı.

Başkent Abuja'da, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Nijerya İslami Tanıtım Vakfı iş birliğinde düzenlenen yarışma 3 gün sürdü.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen yarışmaya, ülkenin 13 eyaletinden 17 öğrenci ve 43 hafız katıldı.

TDV Abuja Din Hizmetleri Ataşesi Ali Kaşıkırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılımcıların değişik kategorilerde yarıştığını belirterek, Kuran-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık kategorilerde birinci gelen yarışmacıların Türkiye'de düzenlenecek 7'nci Uluslararası Kuran-ı Kerim yarışmasına katılacağını kaydetti.

Yarışmanın amacının gençlere Kuran-ı Kerim'i öğretmek ve öğrenilmesine teşvik etmek olduğunu ifade eden Kaşıkırık, her yıl benzer yarışmalar düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Nijerya İslami Tanıtım Vakfı Başkanı Dr. Muhammed Kabir Adem ise Türkiye'nin İslam dünyasında liderlik yaptığını dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin Osmanlı dönemine dayandığını anımsattı.

Adem, yarışmaya verdiği katkılardan dolayı Türkiye'ye şükranlarını sundu.

Yarışmada, güzel okuma kategorisinde Edo eyaletinden Yusuf Yahya birinci, Borno eyaletinden İbrahim Muhammed İbrahim ikinci ve Katsina eyaletinden Acmal Nura Shema de üçüncü oldu. Hafızlık kategorisinde ise Borno eyaletinden Abdürrahman Bunu birinci, Niger eyaletinden Ismail Ömer ikinci ve Ogun eyaletinden Abdülmalik Ahmet de üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

PARTNERUzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecekUzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecek
Bakan Selçuk, Sarıkamış’ta incelemelerde bulunduBakan Selçuk, Sarıkamış’ta incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. etap raylı sistemin test sürüşünü yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan 3. etap raylı sistemin test sürüşünü yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık nijerya (TDV)

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nazlı Çiçek'ten acı haber geldi!

Nazlı Çiçek'ten acı haber geldi!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Gri listede yer alan terörist Serkan Tüncer öldürüldü

Serkan Tüncer öldürüldü!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından dikkat çeken mesaj: Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir

'Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir'

Feci kazada yaralanmıştı! Acı haber geldi

Acı haber geldi! Yakınları yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.