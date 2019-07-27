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Nijerya’da kurtarılan Türkler için hiç fidye ödenmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 14:15 | Son Güncelleme

Nijerya’da fidye için kaçırılan ve düzenlenen operasyonla kurtarılan 4 Türk vatandaşı için herhangi bir ödeme yapılmadığı ortaya çıktı.Nijerya’nın Kwara eyaletinde geçtiğimiz Cumartesi kaçırılan 4 Türk vatandaşı dün akşam saatlerinde kurtarıldı.

Nijerya’da fidye için kaçırılan ve düzenlenen operasyonla kurtarılan 4 Türk vatandaşı için herhangi bir ödeme yapılmadığı ortaya çıktı.
Nijerya’nın Kwara eyaletinde geçtiğimiz Cumartesi kaçırılan 4 Türk vatandaşı dün akşam saatlerinde kurtarıldı. Türklerin kurtarılması için operasyonu yöneten polis komiseri Kayode Egbetokun, silahlı kişilere hiçbir ödeme yapılmadığını söyledi. Egbetokun, 4 Türk’ü kurtarmak için operasyonun 24 saat sürdüğünü belirtti. Egbetokun, 6 kişilik silahlı çetenin ele geçirildiğini de açıkladı. Kurtarılan Türklerin başkent Abuja’ya gönderildiği kaydedildi.
Kwara Eyaleti’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kwara’da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kurtarılmıştır. Türk vatandaşları tamamen sağlıklı ve güvenli olarak ayrıca kendileri için herhangi bir fidye ödemeden kurtarılmıştır. Şu anda güvenli ellerde. Valimiz Abdurrahman Abdulrrazaq’a ve operasyona katılan diğer tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.
Silahlı kişiler 20 Temmuz’da Kwara yerel yönetim bölgesi içinde yer alan Gbugbu-Lafiagi yolunda; Seyit Keklik (25), Yasin Çolak (33), Ergun Yurdakul (35) ve Şener Apal’ı (40) enerji içeceği almak için gittikleri Gbugbu’daki bir bardan kaçırmıştı. Silahlı kişiler başlangıçta 400 milyon Nijerya Naira’sı (6 milyon TL) fidye talep etmiş, daha sonra 100 milyon Nijerya Naira’sına (1 milyon 550 bin TL) düşmüştü.
Kaçırılan 4 Türk bölgede faaliyet gösteren İstanbul Concrete Limited şirketinin taş ocağında çalışıyordu.

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