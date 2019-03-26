Nijerya'da Kuzey Koreli doktor kaçırıldı

ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde Kuzey Koreli bir doktor kaçırıldı.

Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, basına yaptığı açıklamada, "Kuzey Koreli doktor Jen Sunail pazartesi gecesi evinden zorla kaçırıldı." ifadesini kullandı.

Doktorun bugün ofisine gelmemesi üzerine iş arkadaşlarının polise haber verdiğini aktaran Shehu, kaçırılan doktorun bulunması için polis tarafından operasyon başlatıldığını vurguladı.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

