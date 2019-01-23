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Nijerya'da Lassa sıtması nedeniyle "acil durum" ilanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 00:26 | Son Güncelleme

Nijerya'da Lassa sıtması nedeniyle "acil durum" ilanı

Nijerya hükümeti, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen Lassa sıtması nedeniyle ülkede ''acil durum'' ilan etti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Chikwe Ihekweazu, yaptığı açıklamada, ülkede vakaların artması nedeniyle "acil durum ilan ettiğini" ve salgınla mücadele kapsamında çalışmalar başlattığını belirtti.

Ülkede geçen yıl 23 eyalette 3 bin 229 vaka tespit edildiğini ve 146 kişinin öldüğünü aktaran Ihekweazu, "Ocak ayından bu yana 8 eyalette 60 vaka tespit edildi ve bu salgın gittikçe artıyor." dedi.

Ihekweazu, salgının Nisan'a kadar yayılmaya devam edebileceğini vurgulayarak, halkın temizlik konusunda daha dikkatli olması, fare ve diğer kemirgenlerle temas kurmamaları tavsiyesinde bulundu.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lassa sıtması nijerya ulusal acil ilan durum

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