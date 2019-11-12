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Nijerya'da nefret söylemi için ölüm cezası talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 15:42 | Son Güncelleme

Nijerya'da nefret söylemi için ölüm cezası talebi

Nijeryalı senatör Aliyu Abdullahi Sabi, nefret söylemine ölüm cezası verilmesini talep eden yasa tasarısını meclise sundu.

Sabi, "Nefret Söylemleri Yasağı Ulusal Komisyonu" başlıklı tasarısını okunması için meclise sundu.

Senatör Sabi, yasa tasarısıyla ülkede internet ve sosyal medya yoluyla yayınlanan yanlış haberlerin ve manipülasyonların önüne geçilmesini amaçlandığını savunuyor.

Sabi, 2 sene önce de aynı yasa tasarısını meclise sunmuş, ancak tasarı dönemin Meclis Başkanı Bukola Saraki tarafından kabul edilmemişti.

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nefret söylemi nijerya Ölüm Cezası

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