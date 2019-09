Nijerya’da ok ve bıçaklı saldırı: 9 ölü

Nijerya’da bir köyde 4 kişinin ok ve yayla 5 kişinin ise bıçaklı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.

Nijerya’da terör örgütü Boko Haram’ın kalesi olan Borno Eyaleti’nin başkenti Maiduguri’daki Aljilati Ngomari köyünde 9 kişi katledildi. Terörle mücadele amacıyla kurulan milis kuvvet "Sivil Ortak Görev Gücü lideri Lukman Rufai yaptığı açıklamada, 4 kişinin ok ve yayla diğer 5 kişinin ise bıçakla öldürüldüğünü belirtti. Rufai, cesetlerin çalıların arasında bulunduğunu söyledi.

Nijerya’nın kuzeydoğusunda on yıldan fazla bir süredir çeşitli saldırılar düzenleyen Boko Haram örgütü, 2014 yılında yüzlerce kız çocuğunu kaçırmıştı.