Nijerya'da okula düzenlenen saldırıda, yüzlerce kişi kayıp

Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı saldırganların hedef aldığı bir orta okuldaki yüzlerce öğrencinin kaybolmuş olmasından korkuluyor.

Görgü tanıkları, motorsikletlerle gelen saldırganlar havaya ateş açıp, insanların kaçışmasına neden olduğunu anlattı.

Katsina eyaletinda Cuma gecesi yapılan saldırıda, 800'den fazla öğrencinin kaldığı ortaokul hedef alındı.

Cumartesi günü ordu güçleri, saldırganların ormanda saklandıkları yerin tespit edildiğini ve çatışma yaşandığını bildirdi.

Çatışma sonucu ne olduğu net değil, ancak yetkililer öğrencilerin yaralandığına dair bir bilgi alınmadığını söyledi.

Bu arada Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, saldırıyı kınadı ve tam olarak kaç öğrencinin kaybolduğunun tespit edilmesi emri verdi. Çocuklarını eve götürmek için okula akın eden anne ve babalardan da okul yetkililerine haber vermeleri istendi.

Okul yakınlarında yaşayan bölge sakinleri, BBC'ye yaptıkları açıklamada Cuma gecesi 23:00 sıralarında düzenlenen saldırının bir saatten fazla sürdüğünü aktardı.