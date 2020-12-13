HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Nijerya'da okula düzenlenen saldırıda, yüzlerce kişi kayıp

Nijerya'da okula düzenlenen saldırıda, yüzlerce kişi kayıp

13.12.2020 00:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nijerya'da okula düzenlenen saldırıda, yüzlerce kişi kayıp

Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı saldırganların hedef aldığı bir orta okuldaki yüzlerce öğrencinin kaybolmuş olmasından korkuluyor.

Nijerya'nın kuzeybatısında, silahlı saldırganların hedef aldığı bir orta okuldaki yüzlerce öğrencinin kaybolmuş olmasından korkuluyor.

Görgü tanıkları, motorsikletlerle gelen saldırganlar havaya ateş açıp, insanların kaçışmasına neden olduğunu anlattı.

Katsina eyaletinda Cuma gecesi yapılan saldırıda, 800'den fazla öğrencinin kaldığı ortaokul hedef alındı.

Cumartesi günü ordu güçleri, saldırganların ormanda saklandıkları yerin tespit edildiğini ve çatışma yaşandığını bildirdi.

Çatışma sonucu ne olduğu net değil, ancak yetkililer öğrencilerin yaralandığına dair bir bilgi alınmadığını söyledi.

Bu arada Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, saldırıyı kınadı ve tam olarak kaç öğrencinin kaybolduğunun tespit edilmesi emri verdi. Çocuklarını eve götürmek için okula akın eden anne ve babalardan da okul yetkililerine haber vermeleri istendi.

Okul yakınlarında yaşayan bölge sakinleri, BBC'ye yaptıkları açıklamada Cuma gecesi 23:00 sıralarında düzenlenen saldırının bir saatten fazla sürdüğünü aktardı.

Yetkililer, okuldaki güvenlik görevlilerinin, polis takviyesi gelene dek bazı saldırganları püskürtmeyi başardığını söyledi.

Saldırı sırasında kaçmayı başaran ve once kayıp oldukları sanılan 200 kadar öğrenci daha sonra geri döndü. Ancak görgü tanıkları, saldırganların çok sayıda çocuğu yanlarında götürdüğünü aktardı.

Katsina eyaleti Valisi Aminu Bello Massari, eyaletteki tüm yatılı okulların derhal kapatılması emri verdi.

Saldırı, eyaletin bir başka kesiminde bir köy muhtarı ve başka 20 kişinin kaçırılmasının ardından geldi.

2014'te, ülkenin kuzeydosundaki Chibok'ta okuyan 270 kız öğrenci, radikal İslamcı Boko Haram örgütünce kaçırılmıştı.

Boko Haram'ın normalde faaliyet gösterdiği ülkenin kuzeydoğusuna uzak bir yerde düzenlenen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKarantina ayrılıklarıKarantina ayrılıkları
Sputnik V aşısı için flaş açıklama: 2 yıl boyunca koruma sağlayacakSputnik V aşısı için flaş açıklama: 2 yıl boyunca koruma sağlayacak
İşte intiharına neden olan o paylaşımlar!İşte intiharına neden olan o paylaşımlar!

En Çok Okunan Haberler

Maske takmayan arkadaşına ceza yazdırdı! Arkadaşı böyle isyan etti

Maske takmayan arkadaşına ceza yazdırdı! Arkadaşı böyle isyan etti

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

CANLI | Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

CANLI | Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Aliyev'den Ermenistan'a sert tepki: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz

Aliyev'den Ermenistan'a sert tepki: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Diğer Haberler

Rusya'da kutup ışıkları izleyenleri büyüledi

Rusya'da kutup ışıkları izleyenleri büyüledi

Sputnik V aşısının koronavirüse karşı 2 yıl koruma sağlayacağı iddia edildi

Sputnik V aşısı için flaş açıklama: 2 yıl boyunca koruma sağlayacak

Prof. Dr. Uğur Şahin: FDA’nın aşı onayı önemli bir aşama

Prof. Dr. Uğur Şahin: FDA’nın aşı onayı önemli bir aşama

ABD’de 7 yaşındaki kız, bileklik satarak çocuk hastanesine 20 bin dolar bağış topladı

Bileklik satarak çocuk hastanesine 20 bin dolar bağış topladı

Fransa yine karıştı: Çok sayıda gözaltı var

Fransa yine karıştı! 24. madde gerilimi

Nijerya’da silahlı saldırganlar yüzlerce öğrenciyi kaçırdı

Ülkede baskın dehşeti! Yüzlerce öğrenciyi kaçırdılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.