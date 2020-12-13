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Nijerya'da okula saldırı: Yüzlerce öğrenci kaçırıldı

13.12.2020 17:39 | Son Güncelleme:
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Nijerya'da okula saldırı: Yüzlerce öğrenci kaçırıldı

Nijerya'nın kuzeyinde bir okula düzenlenen saldırıda yüzlerce öğrencinin kaçırıldığı bildirildi.

Ordu, öğrencilerin bulunması için operasyon başlattı.Nijerya'da yayımlanan Sunday Vanguard gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Kankara kentinde bulunan bir okula saldırı düzenleyen milisler, 400 ile 600 arasında öğrenciyi kaçırdı. Haberde milislerin cuma akşamı 884 öğrencisi bulunan okula saldırı düzenlediği ve güvenlik güçlerinin şu ana kadar 200 ile 400 arasında öğrenciyi kurtarmayı başardığı bildirildi.

Nijerya devlet başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, ordunun saldırganları yakalamak için operasyon başlattığı ifade edildi. Devlet Başkanıı Muhammadu Buhari, diğer okullardaki güvenlik önlemlerinin de sıkılaştırıldığını açıkladı.

Kaçırılma olayının sorumlusunun kimler olduğu henüz bilinmiyor. Ülkenin kuzeyinde çok sayıda İslamcı örgüt faaliyet gösteriyor. Bunlardan bazıları dönem dönem okullara ve diğer hükümet kurumlarına düzenledikleri saldırılarla gündeme geliyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in verilerine göre, ülkede faaliyet gösteren radikal İslamcı Boko Haram örgütü 2013 yılından bu yana en az bin çocuğu kaçırdı. Ülkenin kuzeyinde İslamcı bir rejim kurmayı hedefleyen örgütün kaçırılan çocukları terör saldırılarına zorlandığı veya seks kölesi olarak istismar ettiği ifade ediliyor.

Boko Haram, 2014 yılında Nijerya'nın kuzeyindeki Çibok kentinde 276 kız çocuğunu kaçırması ile gündeme gelmişti. 57 kız çocuğu örgütün elinden kurtulmayı başarmış, 102'si de kurtarılmıştı. 12'sinden ise bugüne dek haber alınabilmiş değil.

epd,dpa/BÖ,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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