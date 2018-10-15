HABER

Nijerya'da on binlerce çocuk bağırsak enfeksiyonundan hayatını kaybediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.10.2018 15:09 | Son Güncelleme

WaterAid Nijerya İletişim ve Medya Müdürü Oluseyi Abdulmelik: - "Nijerya'da her yıl 5 yaş altı 60 bin çocuk bağırsak enfeksiyonlarına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor"

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da her yıl 5 yaş altı 60 bin çocuk bağırsak enfeksiyonuna bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

WaterAid Nijerya İletişim ve Medya Müdürü Oluseyi Abdulmelik, 15 Ekim Küresel El Yıkama Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Nijerya'da her yıl 5 yaş altı 60 bin çocuk bağırsak enfeksiyonlarına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor." ifadesini kullandı.

Hastalıkların hijyensiz ortamdan kaynaklandığının altını çizen Abdulmelik, kirli sular, elverişsiz tuvaletler ve yeterli hijyen koşullarının bulunmadığı ortamların bağırsak enfeksiyonuna neden olabildiğini kaydetti.

Abdulmelik, ellerin sabunla yıkanarak temizlenmesinin bağırsak enfeksiyonu riskini yüzde 50 azalttığını belirtti.

Herkesin temiz suya ulaşma hakkının olduğunu vurgulayan Abdulmelik, yetkililerin bu durumu göz ardı etmemesi gerektiğini ifade ederek hükümetin el yıkamayı teşvik konusunda gereken adımları atması çağrında bulundu.

Kusma, karın krampları ve ishal gibi belirtileri olan hastalık elverişsiz hijyenik koşullar, hayvanlarla yakın temas ve kirlenmiş gıda veya su tüketimi gibi nedenlerle yayılabiliyor.

PARTNERİnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'İnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'
Tüp bebek tedavisinde kriyobiyoloji yöntemi nedir? Kriyobiyoloji tüp bebek tedavisini nasıl etkiliyor?Tüp bebek tedavisinde kriyobiyoloji yöntemi nedir? Kriyobiyoloji tüp bebek tedavisini nasıl etkiliyor?
Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemi güçlendirmek neden önemlidir? Çocuklarda bağışıklık sistemi güçlendirmek için neler yapılmalı?Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemi güçlendirmek neden önemlidir? Çocuklarda bağışıklık sistemi güçlendirmek için neler yapılmalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya

En Çok Okunan Haberler

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meme kanseri ile ilgili doğru bilinen 10 yanlış

Meme kanseri ile ilgili doğru bilinen 10 yanlış

Menopoz nedir? Menopozda kadınlar nasıl değişimler geçirir? Menopozda beslenme süreci nasıl olmalı?

Menopoz nedir? Menopozda kadınlar nasıl değişimler geçirir? Menopozda beslenme süreci nasıl olmalı?

Üfürüm nedir? Üfürüm sesi nasıl duyulur? Üfürüm tipleri nelerdir? Üfürüm dereceleri neye göre değişir?

Üfürüm nedir? Üfürüm sesi nasıl duyulur? Üfürüm tipleri nelerdir? Üfürüm dereceleri neye göre değişir?

Tüp bebek tedavisinde kriyobiyoloji yöntemi nedir? Kriyobiyoloji tüp bebek tedavisini nasıl etkiliyor?

Tüp bebek tedavisinde kriyobiyoloji yöntemi nedir? Kriyobiyoloji tüp bebek tedavisini nasıl etkiliyor?

Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemi güçlendirmek neden önemlidir? Çocuklarda bağışıklık sistemi güçlendirmek için neler yapılmalı?

Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemi güçlendirmek neden önemlidir? Çocuklarda bağışıklık sistemi güçlendirmek için neler yapılmalı?

Deodorant meme kanserini tetikliyor!

Deodorant meme kanserini tetikliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.