Nijerya'da on binlerce çocuk bağırsak enfeksiyonundan hayatını kaybediyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da her yıl 5 yaş altı 60 bin çocuk bağırsak enfeksiyonuna bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

WaterAid Nijerya İletişim ve Medya Müdürü Oluseyi Abdulmelik, 15 Ekim Küresel El Yıkama Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Nijerya'da her yıl 5 yaş altı 60 bin çocuk bağırsak enfeksiyonlarına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor." ifadesini kullandı.

Hastalıkların hijyensiz ortamdan kaynaklandığının altını çizen Abdulmelik, kirli sular, elverişsiz tuvaletler ve yeterli hijyen koşullarının bulunmadığı ortamların bağırsak enfeksiyonuna neden olabildiğini kaydetti.

Abdulmelik, ellerin sabunla yıkanarak temizlenmesinin bağırsak enfeksiyonu riskini yüzde 50 azalttığını belirtti.

Herkesin temiz suya ulaşma hakkının olduğunu vurgulayan Abdulmelik, yetkililerin bu durumu göz ardı etmemesi gerektiğini ifade ederek hükümetin el yıkamayı teşvik konusunda gereken adımları atması çağrında bulundu.

Kusma, karın krampları ve ishal gibi belirtileri olan hastalık elverişsiz hijyenik koşullar, hayvanlarla yakın temas ve kirlenmiş gıda veya su tüketimi gibi nedenlerle yayılabiliyor.

