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Nijerya'da ordu ile Boko Haram arasında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:25 | Son Güncelleme

Borno eyaletinde Boko Haram mensupları ile ordu arasında çıkan çatışmada 39 örgüt üyesi öldü - Çatışmada 20 asker yaralandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram ile ordu arasında çıkan çatışmada 39 terörist öldürüldü.

Nijerya ordusu adına açıklama yapan Timothy Antigha, Borno eyaletine bağlı Cross Kaura bölgesinde terör örgütü Boko Haram üyelerinin askeri noktaya saldırı düzenlediğini belirtti.

Askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 39 teröristin öldürüldüğünü ifade eden Antigha, çatışmada 20 askerin de yaralandığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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